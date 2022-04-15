Сент-Луис, США, , 10:19 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба лиги.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

Тарасенко забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в игре с «Баффало Сэйбрз» (6:2). В нынешнем сезоне на его счету 72 очка (31 шайба + 41 передача) в 67 матчах.

Второй звездой признан немецкий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, который сделал хет-трик в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:0).

Третьей звездой стал вратарь «Детройт Ред Уингз» Алекс Неделькович, сыгравший «на ноль» в матче с «Каролиной» (3:0) и отразивший 46 бросков по своим воротам.

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