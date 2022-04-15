* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 15 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Бывший сотрудник сил безопасности в афганской провинции Каписа утверждает, что его пожилой отец и младший брат были избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Избиение

Назир Вахаб, бывший военный и секретарь Мир Хайдара Афзали, бывшего члена парламента Афганистана, рассказал изданию, что инцидент произошёл ночью в селе Джамочи близ административного центра провинции Каписа.

Вахаб добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) второй раз врываются ночью в его дом с целью его убийства, но он не появляется у себя дома.

Бывший военный утверждает, что его старый отец и младший брат были избиты за то, что его самого не оказалось дома. Вахаб добавил, что, хотя этот вопрос и обсуждался со спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никто не придал ему значения.

Каримулла Васик, директор департамента информации и культуры провинции Каписа, выразил свою неосведомленность в этом вопросе.

Напомним, ранее поступали многочисленные сообщения об убийствах и пытках талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывших силовиков.