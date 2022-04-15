Донецк, 15 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. С момента начала эскалации ситуации за 58 дней в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов киевских боевиков погибли в общей сложности 79 человек. Об этом 15 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

«За 58 дней эскалации погибли 79 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 310 мирных жителя, в том числе 24 ребенка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за это же время получили повреждения 2322 жилых дома, 553 объекта гражданской инфраструктуры и 84 образовательных учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы беспилотника, позволяющего наносить точные удары по целям.