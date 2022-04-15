Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Персонаж американской певицы Билли Айлиш появится в короткометражном анимационном фильме по «Симпсонам» под названием «Когда Билли встретила Лизу». Об этом сообщил ComicBook.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

Как отмечает СМИ, героиню Айлиш озвучит сама исполнительница — вместе с ней в фильме покажут и её брата, музыканта Финнеаса. По сюжету, артисты знакомятся с Лизой Симпсон, когда ищут место, чтобы попрактиковаться в игре на саксофоне. Премьера картины состоится 22 апреля 2022 года на платформе Disney Plus.

Добавим, что «Когда Билли встретила Лизу» является одной из короткометражных фильмов серии. Выпуск выйдет четвёртым — предыдущие посвящены вселенным «Звёздных войн» и Marvel.