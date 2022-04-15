Калуга, , 10:45 — REGNUM Более тысячи призывников из Калужской области отправятся на службу в армию в мае 2022 года, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального военного комиссара Сергея Кузьменкова.

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Призывники из Калужской области будут служить в Ракетных войсках стратегического назначения, в Военно-десантных войсках и Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России. Традиционно в ряды президентского полка примут 10 наиболее подготовленных калужских призывников.

«Срок срочной службы в армии прежний — один год или 21 месяц альтернативной. Срок самого призыва в этом году продлили с середины мая до 15 июля. Это больше на полмесяца. И мы это делаем, чтобы молодым людям закончить школу, сдать экзамены и призваться», — отметил Сергей Кузьменков.

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