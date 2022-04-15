Калуга, 15 апреля 2022, 10:45 — REGNUM Более тысячи призывников из Калужской области отправятся на службу в армию в мае 2022 года, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального военного комиссара Сергея Кузьменкова.
Призывники из Калужской области будут служить в Ракетных войсках стратегического назначения, в Военно-десантных войсках и Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России. Традиционно в ряды президентского полка примут 10 наиболее подготовленных калужских призывников.
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