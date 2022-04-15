Мадрид, 15 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Президент банковского фонда Unicaja Браулио Медель покинет свой пост. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на собственные источники.

ИА REGNUM Испания

Соответствующее решение Мендель принял спустя три недели после того, как Протекторат банковских фондов усомнился в его соответствии занимаемой должности.

В качестве причин отставки Менделя называются давление со стороны попечителей фонда и семейные обстоятельства.