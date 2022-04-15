Москва, 15 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни (16 и 17 апреля) теплую погодку, которую обеспечивал антициклон с Балтики резко сменит холодный циклон со Скандинавского полуострова, передают «Метеоновсти».

Дождь со снегом

В субботу ожидается облачная погода, с осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Температура ночью 0 до +5 °С, днем +4. .+6 °С.

В воскресенье при северо-восточном ветре плохая погода сохранится — будет пасмурно, с осадками. Ночью заморозки –1… — 2 °С, днем потеплеет до +3… +5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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