Севастополь, , 10:15 — REGNUM Затонувший флагман Черноморского флота РФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва» был символом для Севастополя, об этом написал в соцсетях 15 апреля губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Ракетный крейсер «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В условиях штормового волнения моря крейсер «Москва» затонул, потеряв остойчивость, заявили в Минобороны России. Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно», — написал губернатор.

«Спи спокойно, Великий корабль! Мы гордимся нашим Черноморским флотом, воюющим флотом! Гордимся нашим командующим Игорем Владимировичем Осиповым, нашими моряками, нашими военными! Экипаж эвакуировали, люди спасены. Это самое главное. Ждём наших героев в Севастополе», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 апреля стало известно, что гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и детонация боеприпасов, затонул при буксировке в порт назначения.