Севастополь, 15 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Затонувший флагман Черноморского флота РФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва» был символом для Севастополя, об этом написал в соцсетях 15 апреля губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва»

«В условиях штормового волнения моря крейсер «Москва» затонул, потеряв остойчивость, заявили в Минобороны России. Для Севастополя крейсер был настоящим символом. И конечно, нам всем сегодня больно», — написал губернатор.

«Спи спокойно, Великий корабль! Мы гордимся нашим Черноморским флотом, воюющим флотом! Гордимся нашим командующим Игорем Владимировичем Осиповым, нашими моряками, нашими военными! Экипаж эвакуировали, люди спасены. Это самое главное. Ждём наших героев в Севастополе», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 апреля стало известно, что гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и детонация боеприпасов, затонул при буксировке в порт назначения.