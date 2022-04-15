Москва, , 10:13 — REGNUM В ночь на 15 апреля на аэродроме Чкаловский приземлился самолет ВКС России, на борту которого находились десять российских детей. Среди них есть дети, родные которых проживают в Дагестане, Адыгее, Тюменской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Нищие дети Цитата из к/ф «Капернаум». реж Надин Лабаки. 2018. Ливан, Франция, США

По словам детского омбудсмена, несовершеннолетние находились в лагере беженцев Рож, возраст возвращенных детей составляет от пяти до 17 лет. Среди них шесть мальчиков и четыре девочки. По возвращении на родину их ждет осмотр врачей и реабилитация, после этого их передадут родственникам в регионы России.

Напомним, работа по возвращению российских детей, по разным причинам оказавшихся в Сирии или Ираке, ведется уже более пяти лет. За это время удалось вывезти на родину более 300 несовершеннолетних, 241 из них — выходцы из Дагестана.

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