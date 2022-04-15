* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Родственники Касема Каюма, бывшего сотрудника МВД, говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после своего прихода к власти в Афганистане призвали его вернуться к своим обязанностям, но до сих пор нет никаких известий о том, жив он или мёртв.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Родственники Каюма сообщили газете «8 Собх», что Каюм принял предложение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуться в строй, но с тех пор о его судьбе нет никаких известий.

Родственники Каюма заявили, что радикалы увезли его в неизвестном направлении.

Касим Каюм, родом из уезда Андараб провинции Баглан, был офицером центрального аппарата министерства внутренних дел Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.