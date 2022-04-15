Пермь, , 10:11 — REGNUM В Перми изменились правила сноса зеленых насаждений на частных земельных участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Борисов-Мусатов. Дерево

Теперь собственники должны согласовывать рубку деревьев, кустарников и производить их восстановление. Восстановление возможно путем осуществления компенсационных посадок, так и за счет выплат восстановительной стоимости в бюджет города.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа варьируется от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. с целью предотвращения рубки деревьев без разрешения муниципальные чиновники будет вести мониторинг озелененных территорий.