Вологда, , 10:29 — REGNUM На фоне осложнившейся экономический обстановки в России регионы Северо-Западного федерального округа планируют активно развивать внутренний туризм. Подтверждением этого стала открывшаяся в Вологде XX Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».

Выставка «Ворота Севера Татьяна Деменева

В мероприятии участвуют несколько регионов, большая часть которых относится к СЗФО: Вологодская, Ленинградская, Калининградская, Архангельская области, Санкт-Петербург и Республика Коми. К ним присоединились представители Ярославской, Кировской областей и Москвы.

Выставка «Ворота Севера Татьяна Деменева

В рамках выставки эксперты в сфере турбизнеса представляют коллегам и посетителям новые туристические и экскурсионные маршруты, программы путешествий и знакомят со своими достижениями. Организаторы отмечают, что у выставки есть своя особенность — стенды и сцена оформлены с уклоном в русский колорит (национальные костюмы, песни, народные ремёсла, сувениры, еда).

Выставка «Ворота Севера Татьяна Деменева

Заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина подчеркнула, что мероприятие проводится в уникальный момент, когда в стране созданы все условия для взрывного развития внутреннего туризма. К тому же сейчас государство предпринимает серьезные меры для поддержки такого туризма.

Отрасль столкнулась со сложностями в разгар пандемии. Но в последнее время начала восстанавливаться. И скоро сможет достичь показателей допандемийного 2019 года. Так, в Вологодскую область за 2021 год прибыли 600 тыс. туристов и 2,2 млн экскурсантов, что сравнимо с показателями 2019 года.

Выставка «Ворота Севера Татьяна Деменева

Свои туристические возможности в ходе выставки представила и Ленинградская область. Регион задействован сразу в трёх национальных межрегиональных брендовых маршрутах: «Государева дорога», «Тайны и истории средневекового Выборга», «3 дня вокруг Ладоги».

Но в Ленобласти еще очень много всего интересного и малоизвестного, что ежегодно привлекает в регион порядка 3 млн туристов.

Заместитель председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, начальник департамента по туризму Ольга Голубева отметила, что регион граничит с Вологодской областью, и это хороший повод для активного развития межрегиональных маршрутов.

В ходе мероприятия своими наработками и проектами поделились представители Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского, а также Кировского, Волховского и Тосненского районов Ленобласти.

Выставка «Ворота Севера Татьяна Деменева

Добавим, для гостей ХХ выставки «Ворота Севера» на сцене «Русского дома» будут выступать творческие коллективы, состоятся розыгрыши туристических призов, мастер-классы, а в рамках деловой программы для профессионалов пройдут презентации и семинары регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье России».