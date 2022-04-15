Вологда, 15 апреля 2022, 10:29 — REGNUM На фоне осложнившейся экономический обстановки в России регионы Северо-Западного федерального округа планируют активно развивать внутренний туризм. Подтверждением этого стала открывшаяся в Вологде XX Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».

Выставка «Ворота Севера
Выставка «Ворота Севера
Татьяна Деменева

В мероприятии участвуют несколько регионов, большая часть которых относится к СЗФО: Вологодская, Ленинградская, Калининградская, Архангельская области, Санкт-Петербург и Республика Коми. К ним присоединились представители Ярославской, Кировской областей и Москвы.

Выставка «Ворота Севера
Выставка «Ворота Севера
Татьяна Деменева

В рамках выставки эксперты в сфере турбизнеса представляют коллегам и посетителям новые туристические и экскурсионные маршруты, программы путешествий и знакомят со своими достижениями. Организаторы отмечают, что у выставки есть своя особенность — стенды и сцена оформлены с уклоном в русский колорит (национальные костюмы, песни, народные ремёсла, сувениры, еда).

Выставка «Ворота Севера
Выставка «Ворота Севера
Татьяна Деменева

Заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина подчеркнула, что мероприятие проводится в уникальный момент, когда в стране созданы все условия для взрывного развития внутреннего туризма. К тому же сейчас государство предпринимает серьезные меры для поддержки такого туризма.

Отрасль столкнулась со сложностями в разгар пандемии. Но в последнее время начала восстанавливаться. И скоро сможет достичь показателей допандемийного 2019 года. Так, в Вологодскую область за 2021 год прибыли 600 тыс. туристов и 2,2 млн экскурсантов, что сравнимо с показателями 2019 года.

Выставка «Ворота Севера
Выставка «Ворота Севера
Татьяна Деменева

Свои туристические возможности в ходе выставки представила и Ленинградская область. Регион задействован сразу в трёх национальных межрегиональных брендовых маршрутах: «Государева дорога», «Тайны и истории средневекового Выборга», «3 дня вокруг Ладоги».

Но в Ленобласти еще очень много всего интересного и малоизвестного, что ежегодно привлекает в регион порядка 3 млн туристов.

Заместитель председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, начальник департамента по туризму Ольга Голубева отметила, что регион граничит с Вологодской областью, и это хороший повод для активного развития межрегиональных маршрутов.

В ходе мероприятия своими наработками и проектами поделились представители Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского, а также Кировского, Волховского и Тосненского районов Ленобласти.

Выставка «Ворота Севера
Выставка «Ворота Севера
Татьяна Деменева

Добавим, для гостей ХХ выставки «Ворота Севера» на сцене «Русского дома» будут выступать творческие коллективы, состоятся розыгрыши туристических призов, мастер-классы, а в рамках деловой программы для профессионалов пройдут презентации и семинары регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье России».

Выставка «Ворота Севера
Выставка «Ворота Севера
Татьяна Деменева