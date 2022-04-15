Якутск, , 17:51 — REGNUM Центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» появятся в 110 школах Якутии. Их оборудуют в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе правительства республики.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Tambov.gov.ru

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В «Точках роста» разместят цифровые лаборатории по информатике, ОБЖ, технологии, биологии, химии и физике, а также шахматную гостиную и медиазону. В центрах будут проходить как дополнительные, так и учебные занятия.

«Современные и комфортные образовательные пространства создаются в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Появление «Точек роста» позволяет школьникам приобщиться к достижениям науки и техники, раскрывать свои таланты и способности. А учителям дает возможность использовать современные образовательные технологии. Это повышает качество образования», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

К 2024 году «Точки роста» намерены создать в каждой школе Якутии.

«Наш центр «Точка роста» работает с 2020 года, все 380 учащихся с 1 по 11 классы занимаются в оборудованных кабинетах. У ребят востребованы такие направления, как робототехника, медиастудия, основы 3D-моделирования, мультипликация, геоинформационные технологии, основы программирования летательных аппаратов, школа виртуальной реальности», — рассказала директор Жатайской СОШ №2 Нина Сачкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42.