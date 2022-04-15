В школах Якутии откроют по нацпроекту более ста точек роста
Якутск, 15 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» появятся в 110 школах Якутии. Их оборудуют в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе правительства республики.
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В «Точках роста» разместят цифровые лаборатории по информатике, ОБЖ, технологии, биологии, химии и физике, а также шахматную гостиную и медиазону. В центрах будут проходить как дополнительные, так и учебные занятия.
К 2024 году «Точки роста» намерены создать в каждой школе Якутии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42.