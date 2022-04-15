Мадрид, 15 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Цель испанской национал-консервативной партии «Голос» (Vox) — отменить восьмой раздел Конституции страны. Об этом заявил журналистам новый заместитель председателя правительства Кастилии и Леона Хуан Гарсия-Гальярдо.

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При этом, по его словам, сделать это нужно через региональные механизмы.

Гарсия-Гальярдо отметил, что эта цель его политической партии «не является сюрпризом».

Восьмой раздел Конституции Испании гласит о территориальном делении страны и правах автономий.