Астана, 15 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В текущем году власти Казахстана не станут проводить военный парад ко Дню Победы из-за экономии бюджетных средств и необходимости решения других приоритетных задач. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что такими приоритетными задачами минобороны республики считает поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил страны, а также обеспечение охраны и обороны государственных и военных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что в Казахстане ко Дню Победы не будет проводиться военный парад.