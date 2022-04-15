Белгородский завод начнёт выпускать посуду для индукционных плит
Белгород, 15 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Запуск производства индукционной посуды планирует начать «Юго-западная торговая компания» в Белгороде, сообщил в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона в рамках рабочей поездки 14 апреля посетил несколько промышленных предприятий. Производитель посуды «Гардарика» обстраивает дополнительный цех площадью 3,5 тысячи кв. м, где будет выпускать посуду для индукционных плит. На предприятии уже решены вопросы с импортозамещаемыми компонентами.
Министерство экономического развития и промышленности региона отслеживает ситуацию по деятельности 140 предприятий, у которых при неблагоприятном развитии ситуации могут возникнуть проблемы. В «красной» зоне, с риском остановки в течение месяца, сейчас нет ни одного предприятия Белгородской области.