Белгород, 15 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Запуск производства индукционной посуды планирует начать «Юго-западная торговая компания» в Белгороде, сообщил в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Производство посуды

Глава региона в рамках рабочей поездки 14 апреля посетил несколько промышленных предприятий. Производитель посуды «Гардарика» обстраивает дополнительный цех площадью 3,5 тысячи кв. м, где будет выпускать посуду для индукционных плит. На предприятии уже решены вопросы с импортозамещаемыми компонентами.

«На сегодняшний день регулярный мониторинг ситуации в промышленной сфере региона показывает, что в «красной зоне» сейчас нет ни одного предприятия. Убедился в этом лично в рамках рабочей поездки. Познакомился с промышленниками, которые работают в достаточно непростых условиях. Всю необходимую помощь, в том числе софинансирование части ставки по льготным кредитам, мы готовы оказывать нашим предприятиям. Наша главная цель – сохранить все рабочие места», — написал губернатор.

Министерство экономического развития и промышленности региона отслеживает ситуацию по деятельности 140 предприятий, у которых при неблагоприятном развитии ситуации могут возникнуть проблемы. В «красной» зоне, с риском остановки в течение месяца, сейчас нет ни одного предприятия Белгородской области.