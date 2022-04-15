Новочебоксарский подрядчик отменил конкурс по благоустройству улицы
Чебоксары, 15 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Подрядчик работ по благоустройству улицы в Новочебоксарске отменил закупку почти на 14,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является акционерное общество «Доркомсервис» (г. Новочебоксарск). Речь идёт о работах по благоустройству (наружное освещение) в Новочебоксарске на улице 10-й Пятилетки (участка от улицы Восточная до улицы Воинов-Интернационалистов). Помимо освещения, планируется установить малые архитектурные формы: скамейки, урны, качели, торговые киоски, шахматные беседки.
Заказчик объявил открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (по договору субподряда). Начальная цена определена в размере14 589 000 рублей. Указанный источник финансирования – собственные средства заказчика.
Согласно документу, заявки должны были принимать до 20 апреля. Как следует из опубликованных данных, информация о проведении закупки была размещена 11 апреля, а через час в тот же день появилось «извещение об отказе от проведения закупки». О причинах данного решение не сообщается.