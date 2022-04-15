Чебоксары, 15 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Подрядчик работ по благоустройству улицы в Новочебоксарске отменил закупку почти на 14,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

zakupki. gov. ru Скриншот с портала госзакупок

Заказчиком является акционерное общество «Доркомсервис» (г. Новочебоксарск). Речь идёт о работах по благоустройству (наружное освещение) в Новочебоксарске на улице 10-й Пятилетки (участка от улицы Восточная до улицы Воинов-Интернационалистов). Помимо освещения, планируется установить малые архитектурные формы: скамейки, урны, качели, торговые киоски, шахматные беседки.

Заказчик объявил открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (по договору субподряда). Начальная цена определена в размере14 589 000 рублей. Указанный источник финансирования – собственные средства заказчика.

Согласно документу, заявки должны были принимать до 20 апреля. Как следует из опубликованных данных, информация о проведении закупки была размещена 11 апреля, а через час в тот же день появилось «извещение об отказе от проведения закупки». О причинах данного решение не сообщается.