Пенза, , 10:21 — REGNUM Информация о неудовлетворительных условиях проживания жителей Мариуполя, доставленных в пункт временного размещения в пензенском поселке Леонидовка, является фейком и не имеет ничего общего с действительностью. Об этом заявил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Встреча беженцев из Донбасса в Пензе Pnzreg.ru

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Отмечается, что благодаря отзывчивости жителей Пензенской области, общественных организаций и волонтеров, бизнес-сообщества решаются вопросы с обеспечением вынужденных переселенцев всем необходимым. Заявки о возникающих потребностях оперативно отрабатываются. Условия проживания в пунктах временного размещения приближены к домашним.

Помощь оказывается не только людям, но и животным. Хозяева питомцев не пожелали оставить их на родине и забрали с собой. Так, эвакуированные граждане привезли 42 котов, 38 собак, попугая, белку и хомяка. В Пензе организован сбор средств для обеспечения животных всем необходимым (мисками, лотками, намордниками, ошейниками, поводками, клетками, кормами).

«Повторюсь о необоснованности и лживости сообщений, распространяемых в телеграм-каналах от имени «деятельных» людей и «неравнодушных» к судьбе вынуждено покинувших свои дома и приехавших в наш регион и дезинформирующих об их трудном положении и отсутствии помощи от принимающей стороны», — подчеркнул министр.

Алексей Качан предостерег жителей от возможных случаев мошенничества и попросил пензенцев быть внимательными к объявлениям о сборе вещей и денег от частных лиц. Желающие оказать поддержку могут обратиться в пункты временного размещения гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Пензенской области проживают более 1,6 тыс. человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

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