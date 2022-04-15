* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 15 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В уезде Хост-ва-Ференг афганской провинции Баглан идут ожесточённых боях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили изданию, что два дня назад мулла Фазл Мазлум, первый заместитель министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привёл новые подразделения из Бадахшана и Тахара для боевых действий в этом районе.

Согласно этим источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также с вечера 14 апреля отключили телекоммуникационные сети в уезде.

По словам собеседника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали операции одновременно в деревнях Вагу, Сичи, Дехна и Кахваш этого уезда, и что там идёт настоящая война.

Источники в Тахаре сообщают, что у членов семей узбекских и таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со вчерашнего дня нет вестей об их детях, которые отправились воевать в Баглан. Согласно этим источникам, члены этих семей говорят, что их сыновей вызвали на смотр, но позже выяснилось, что они были отправлены в Баглан.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски домов бывших военных в различных уездах провинции Тахар.