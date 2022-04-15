Тольятти, Самарская область, , 10:14 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении серийного убийцы, обвиняемого еще в убийствах женщин, совершенных на территории города Тольятти более четверти века назад, завершили в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, с августа 1993 года по ноябрь 1994 года в г. Тольятти обвиняемый убил пять женщин и 15-летнюю девушку.

В материалах дела указано, что в январе 1994 года фигурант уголовного дела в подъезде многоквартирного жилого дома обнаружил открытую входную дверь в одну из квартир.

По версии следствия, подозреваемый зашел в квартиру, где увидел спящую женщину, убил ее, похитил деньги, принадлежащие погибшей, и покинул квартиру.

«Весной того же года… расправился с местной жительницей, помешавшей ему совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Женщина, увидев, что незнакомый мужчина пытается завести диалог с ребенком, обратилась к нему с вопросом, чем привлекла внимание прохожих», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, обвиняемый проник к женщине в дом через окно и убил потерпевшую.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Сейчас обвиняемый отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии в Оренбургской области за совершение нескольких тяжких преступлений.