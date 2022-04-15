Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 15 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На Ямале администрацию Надымского района суд обязал создать специализированный жилищный фонд в поселениях. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Разрушенное жильё

Прокурорская проверка установила, что на территориях поселков Правохеттинский и Ягельный отсутствуют помещения для маневренного фонда, который необходим для расселения людей в чрезвычайных ситуациях.

Судом иск прокуратуры к администрации Надымского района полностью удовлетворила, обязав чиновников создать маневренный фонд в течение года.