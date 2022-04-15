Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Всероссийский телемарафон «Za мир без нацизма» стартовал с Камчатки, где в ДК «Пограничник» в Петропавловске-Камчатском в память жертв современных нацистов, а также в поддержку специальной операции в защиту Донбасса состоялся патриотический концерт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Правительство Забайкалья Концерт «Zа Мир — без нацизма» пройдет в Чите

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Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших от рук нацистов.

Затем концертную программу открыл военный оркестр войск и сил на северо-востоке России под руководством майора Мисака Айвазяна. Перед зрителями выступили ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Восточно-Арктическому району, военный оркестр морской пехоты, военный оркестр подводных сил.

«Этот концерт в поддержку военнослужащих имеет очень важное значение для жителей нашей страны, поскольку способствует поднятию духа патриотизма и гордости за наших героев — участников боевых действий, проводимых в рамках спецоперации на территории Украины. Они должны понимать, что мы их помним и ждём», — сказал военный дирижёр оркестра войск и сил на северо-востоке РФ, старший лейтенант Артур Зарипов.

Камчатка передала эстафету телемарафона жителям Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее 14 апреля состоялся митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На площади Дружбы в городе Майкопе собрались сотни жителей республики, представители органов власти, местных политических и общественных организаций.