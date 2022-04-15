Челябинск, 15 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинске женщина 1993 года рождения задержана за торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, она продала местному жителю 240 граммов вещества. Покупателем оказался гражданин 1975 года рождения, товар он приобрёл для дальнейшего сбыта.

Установлено, что наркоторговка приехала в Челябинск из Тюмени. Её и мужчину водворили в изолятор.