Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зафиксирован первый с начала весны пострадавший от укуса клеща. Нападение клеща на петербуржца произошло в другом регионе, сообщили 15 апреля в управлении Роспотребнадзора Санкт-Петербурга.

Клещ

Как пояснили в ведомстве, пострадавший — взрослый человек, который вернулся из Краснодарского края, где и был укушен, но лишь вернувшись обратился за медпомощью.

«Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Санкт-Петербурга не зарегистрировано», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В управлении напомнили, что в Петербурге идет вакцинация против клещевого энцефалита. С 8 по 14 апреля в городе привился 2391 человек, в том числе 449 детей до 17 лет.