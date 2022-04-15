Москва, 15 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В грядущие выходные в столице России ожидается формирование снежного покрова до пяти сантиметров и сильный ветер, а также заморозки и гололёд. Об этом 15 апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, в выходные в Москве ожидается очень сложная и неприятная погода с возвратом зимы.

Также он рассказал, что с запада надвигается тёплый фронт, который уже 15 апреля вечером накроет Центральную Россию, а в столице РФ к 15:00 начнётся небольшой дождь, который вечером усилится и станет ливневым, после чего будет идти всю ночь, «а как только циклон в утренние часы развернётся тыловой частью, начнёт обеспечивать доступ холодного воздуха».

«Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега без дождя. Из-за этого на земле начнёт формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 сантиметров. Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало», — сказал Тишковец.

Кроме того, синоптик уточнил, что температура в это время будет иметь обратный суточный ход и если ночью ожидается +4… +6 °C, то днем 16 апреля она составит +3… +5 °C.

При этом Тишковец отметил, что вечером температура воздуха будет снижаться и также ожидается штормовой ветер северо-восточных румбов со скоростью до 17 м/с.

«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1-2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных», — также добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 15 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °C.