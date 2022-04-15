15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:47 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении на встрече министров иностранных дел НАТО 7 апреля заявил, что напряженность на Украине может продлиться месяцы и даже годы, и что если Финляндия и Швеция захотят вступить в Альянс, то эта просьба будет быстро удовлетворена. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве оценил возможность обсуждаемого вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Подчеркнув, что НАТО представляет собой инструмент конфликта, Песков отметил:

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО — это не альянс, обеспечивающий мир и стабильность, альянс — это инструмент конфликта. Дальнейшее расширение альянса, безусловно, не принесет безопасности в Европу».

Включение Финляндии и Швеции в альянс НАТО породило дискуссии в социальных сетях Турции.

Эксперт по международным отношениям Ознур Кючюкер Сирене публикует следующий комментарий:

@SireneOzmur: «На самом деле существующая опасность для России действительна и для Турции. Если однажды Россия проиграет, а Украина, Швеция и Финляндия станут членами НАТО, насколько мы сможем рассчитывать на силы НАТО? Да, мы члены НАТО, но мы состоим в альянсе, который поставляет оружие для Отрядов народной самообороны (YPG) и не продает нам оружие».

YPG Kurdishstruggle

На что Музаффер Таракчы публикует следующий ответ:

@muzaffertarakc1: «Тот, кто доверяет НАТО, остается в проигрыше… Так же, как проигрывает Украина… В то время как в Боснии было изнасиловано по меньшей мере 50 тысяч женщин, пока оккупировали Палестину, пока в Иране убивали 1 миллион ни в чем не повинных людей, пока Сирию делили на части, НАТО И Европа продолжали делать вид, будто ничего не происходит… Они не внушают никакого доверия…».

Пользователь с ником Leon публикует следующий комментарий:

@Tivityali1: «Финляндия и Швеция поначалу сами не хотели вступать в НАТО. Я не удивлюсь, если они обе, поддавшись провокациям со стороны России и после начатой ею операции, вступят в НАТО. Захочет ли НАТО стать соседом России? Это тоже спорно… Но у Финляндии есть опасения, она хочет чувствовать себя в безопасности».

Пользователь с ником Derin Düşünce публикует следующие комментарии:

@DDGrubu: «Что происходит? Путин за 5 дней воскресил НАТО, сплотил Европу, искоренил немецкий пацифизм, стер имидж сильной страны, который создавался на протяжении 20 лет, обнулил авторитет своей армии, поместил Украину за плечи комедийного актера, подтолкнул Швецию и Финляндию к НАТО. Почему?».

@DDGrubu: «Столкновения на Украине требуют важных стратегических уроков, выходящих далеко за рамки военной сферы. Почему российская армия не добилась результатов в ожидаемые сроки? Существует классический вывод: если армия государства слаба, то и экономическое регулирование нарушено. Если экономика разрушена, то и система здравоохранения тоже разрушена; если система здравоохранения разрушена, то и образование тоже разрушено».

Журналист, публицист Турхан Бозкурт публикует следующие комментарии:

@TurhanBozkurtTV: «Члены Североатлантического альянса (НАТО) встречаются в Брюсселе. Украина приглашена на саммит. Снова возрастет напряжение. Другие приглашенные на встречу страны, не являющиеся членами альянса: Грузия, Финляндия, Швеция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея».

@TurhanBozkurtTV: «Они пошли чуть дальше: заявлено, что в мае Швеция и Финляндия якобы подадут заявку на членство в Североатлантическом альянсе (НАТО). Россия, как и Украина, рассматривает членство обеих стран в НАТО как красную черту. Напряжение еще больше усилится. Неужели кто-то делает все это специально?».

Солдаты НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

Пользователь по имени Adelina Sfishta публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:

@AdelinaSfishta: «Путин снова пригрозил Финляндии и Швеции… Если вы вступите в НАТО, то будут военные и политические последствия… Принимайте решение с учетом этого… Может ли мир быть таким, как прежде? По-вашему, атака направлена только на Украину?».

Пользователь с ником Ak Saçlı Mehmed (Седовласый Мехмед) публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@AkpMehmed: «Пока что Европа и Америка выжидают, наблюдая за своим соперником — Россией. Несомненно, в ближайшем будущем мы движемся в сторону третьей мировой войны…».

Али Ачыкгёз публикует следующий комментарий:

@alisan46outlook: «А мне начал нравиться Путин… Он стремится прогнуть Запад».