Владивосток, , 10:13 — REGNUM Масштабный митинг-концерт в рамках всероссийской акции «Za мир без нацизма!» 15 апреля в столице Приморья собрал более 5 тыс. человек с активной гражданской позицией, не пожелавших оставаться в стороне в сложное для всей страны время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Владивосток Пресс-служба правительства Приморского края

«Мы собрались, чтобы поддержать воинов Российской Армии. Наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг, борясь с нацистами на Украине. Российская Армия – мощная сила, стоящая на стороне правды. Наши военные проливают кровь, освобождая Украину от нацизма. Мы знаем о том, как зверски убивали и пытали наших российских военнослужащих, попавших в плен к нелюдям из националистических батальонов. Знаем о бесчеловечном отношении нацистов к мирным жителям Украины, которых они используют как живой щит во время боевых столкновений. Знаем и помним о 14 тысячах людей, погибших под обстрелами на Донбассе. Память о жертвах нацизма навсегда останется в наших сердцах. Наши ребята, которые находятся сейчас на Украине, должны чувствовать нашу поддержку! Они должны знать, что мы верим в них, гордимся ими и ждем их скорейшего победного возвращения домой! Воинской удачи! Мы – за мир без нацизма!» – обратился к собравшимся губернатор Олег Кожемяко.

Много теплых слов поддержки и благодарности прозвучало со сцены, в том числе и в адрес Тихоокеанского флота – защитника морских рубежей. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом достойно выполняют самые сложные и ответственные задачи. В таком безупречном служении Отечеству отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.

14 апреля 150 машин выехали из муниципалитетов Приморья в Хабаровск, чтобы передать соседнему региону эстафету участия в автопробеге «Za мир без нацизма!».

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Как сообщало ИА REGNUM, на сцене выступил легендарный приморский творческий коллектив – Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. В его репертуаре – произведения самого разного жанра. Это и классика, и русский романс, и знаменитые матросские песни, которые давно стали народными, в том числе «Плещут холодные волны», «Варяг» и флотская пляска «Яблочко».

В программе – и незаменимый атрибут всех патриотических праздников, как угощение солдатской кашей.