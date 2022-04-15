Вашингтон, 15 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Политика «открытых дверей» Североатлантического альянса не претерпит изменений даже в свете предупреждений со стороны России насчёт членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Изменений нет, потому что мы считаем, что политика открытые двери НАТО — это политика открытых дверей. И определить, как выглядит членство в НАТО должен Североатлантический альянс и только он», — подчеркнул Прайс, слова которого приводятся на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что есть определённый набор критериев, которым должна соответствовать любая страна-претендент, прежде чем она будет в том положении, когда она сможет присоединиться к альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, которые «со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО», у России станет больше врагов. И это может произойти уже в самое ближайшее время, подчеркнул политик.

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Он добавил, что в таком случае протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, и эти границы придётся укреплять.