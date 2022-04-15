Москва, 15 апреля 2022, 09:59 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил евреев с древним, особо почитаемым последователями иудаизма праздником Песах, сообщается на сайте Кремля.

Марк Шагал. Молящийся еврей. Раввин Витебска. 1914
Марк Шагал. Молящийся еврей. Раввин Витебска. 1914

Президент отметил, большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие России, в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога.

«Многогранная работа еврейской общины России по решению насущных социальных проблем заслуживает глубокого, искреннего признания», — подчеркнул Путин и пожелал здоровья и процветания.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских евреев с праздником Рош Ха-Шана.

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