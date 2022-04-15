Москва, , 09:59 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил евреев с древним, особо почитаемым последователями иудаизма праздником Песах, сообщается на сайте Кремля.

Марк Шагал. Молящийся еврей. Раввин Витебска. 1914

Президент отметил, большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие России, в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога.

«Многогранная работа еврейской общины России по решению насущных социальных проблем заслуживает глубокого, искреннего признания», — подчеркнул Путин и пожелал здоровья и процветания.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех российских евреев с праздником Рош Ха-Шана.

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