Донецк, 15 апреля 2022, 09:59 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 15 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее утром 15 апреля украинские боевики за 5 минут обстреляли поселок шахты Трудовской, Старомихайловку и Александровку в Донецкой Народной Республике.
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