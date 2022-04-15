Донецк, , 09:59 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 31 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, сообщили 15 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… выпущено 186 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утром 15 апреля украинские боевики за 5 минут обстреляли поселок шахты Трудовской, Старомихайловку и Александровку в Донецкой Народной Республике.

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