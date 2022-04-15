Ульяновск, , 09:58 — REGNUM В Ульяновской области с обочин федеральных дорог собрано более 100 кубометров мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В Ульяновской области идёт подготовка федеральных дорог к работе в весенний период vtk. rosavtodor. ru

Федеральные дорожники приступили к подготовке трасс к работе в весенний период: убирается мусор с разделительной полосы, обочин, откосов, в полосе отвода и на площадках отдыха. Также чистят и моют дорожные знаки, барьерное и перильное ограждения, щиты, переходы, остановки, шумозащитные экраны и восстанавливаются повреждённые технические средства организации дорожного движения.

В ведомстве сообщают, что ежедневно на выполнении данных видов работ заняты почти 40 дорожных рабочих и 16 единиц техники, всего убрано 105 кубометров мусора. Помимо этого, владельцы придорожных сервисов приводят в порядок парковки, въезды и выезды.

Как только потеплеет, дорожники начнут восстанавливать разметку и приступят к покраске элементов обустройства дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало апреля дорожники привели в порядок более 8 403 кв. метров покрытия федеральных дорог в границах Татарии, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области. В том числе в Ульяновской области работы шли на четырёх участках, где использовано 60 тонн материалов для обновления покрытие на площади 500 кв. метров.

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