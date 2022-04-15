Москва, , 09:56 — REGNUM Правительство РФ выделит 4,3 млрд рублей из федерального бюджета на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается пресс-служба правительства.

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«Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства помогут снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.