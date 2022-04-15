Сочи, Краснодарский край, 15 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Около 4,5 млн гостей готовится принять Сочи за летний сезон 2022 года, об этом 15 апреля написал в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

«Судя по прогнозам турпотока, сезон обещает быть жарким. Наш город за летний сезон готовится принять 4,5 миллиона гостей. Подходим к организации сервиса со всей серьёзностью», — написал сочинский мэр.

Он уточнил, что в 2022 году почти 30 пляжей Сочи прошли добровольную сертификацию Федерального агентства по туризму, большинство получили наивысшую оценку. Всего к сезону подготовлено 188 пляжей, все они, обещают власти, будут удобными и безопасными.

«Пляжных территорий с хаотично расставленными объектами торговли и засильем наружной рекламы на курорте быть не должно, людям нужны эстетика и комфорт. И город готов их организовать», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2022 году Краснодарский край готовится принять 17 миллионов гостей.