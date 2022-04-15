Донецк, , 09:55 — REGNUM Украинские силовики совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 9:10 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Из артиллерийского орудия калибром 122 мм выпущено четыре снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Донецкой Народной Республики за сутки оказали медицинскую помощь 11 жителям, пострадавшим в результате артиллерийских обстрелов.