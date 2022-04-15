15 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Ростовчане не верят словам президента США Джо Байдена о его готовности совершить визит в Киев.

Всеволод Немов, , 10:55 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в Киев. Об этом глава Белого дома сообщил 14 апреля в американском штате Мэриленд, общаясь с журналистами. Ростовчане с иронией отнеслись к заявлению Байдена. Общаясь в социальных сетях, они отметили, что здоровье и возраст президента США уже не позволяют совершать дальние перелёты.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Рамзан [Кадыров], нe упусти шанc!» — обратился к главе Чечни подписчик паблика «Это Ростов» Юрий П.

«А на чём он ехать собрался? На психотропных?» — задалась вопросом Анна П.

«Это будет феерично: встреча двух артистов разных жанров. Можно мне билет в первый ряд?!» — комментирует Наталья П.

«Дед неплохо подгоняет», — отметил Александр С.

«Ого! И прыгать будет?» — задалась вопросом Ольга Б.

«Дайте деду таблеток и смените памперсы», — предложила Лена М.

«Лжец», — считает Екатерина Х.

«Вряд ли, ему по состоянию здоровья длительные перелёты запрещены», — написал Александр А.

Boeing-747 президента США Af.mil

«Говорить — не значит сделать», — прокомментировала Эльвира К.

«И клетка захлопнется», — не исключил такого развития событий Митя А.

«Одна надежда на Рамзана [Кадырова]», — пишет Дана С.

«Не доедет. Старенький уже», — считает Вероника С.

ИА REGNUM отмечает, что телеканал NBC News опубликовал видео, в котором глава Белого дома, закончив своё выступление в штате Северная Каролина, повернулся направо и протянул руку для рукопожатия, однако рядом с президентом США никого не оказалось. После он с растерянным видом сделал несколько шагов, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.

Читайте также: Байден заявил о готовности лично приехать в Киев