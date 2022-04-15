Пекин, 15 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Визит конгрессменов США на Тайвань усиливает напряжённость и подрывает политическую основу китайско-американских отношений. Об этом 15 апреля заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Эти действия США серьёзно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — цитирует У Цяня аккаунт минобороны КНР в соцсети WeChat.

Представитель ведомства отметил, что действия американских конгрессменов подрывают политическую основу отношений Китая и США и усиливают напряженность в Тайваньском проливе.

Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая примет необходимые меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки устроить «независимость» Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля неофициальная делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань. Среди них был замечен глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес.