Лос-Анджелес, США, , 09:54 — REGNUM Американский город Лос-Анджелес переживает взрыв вооруженных нападений на обеспеченных жителей со стороны представителей целого ряда уличных банд, сообщает New York Post.

Банда Цитата из к/ф «Город бога». Реж. Фернанду Мейрелиш. 2002. Бразилия — Франция

За последние 15 месяцев, как отмечают в полиции города, представителями по меньшей мере 17 уличных банд было совершено более 200 вооруженных ограблений, пять из которых были совершены лишь за нынешнюю неделю.

«За 34 года службы в полиции Лос-Анджелеса я никогда не видел такого [скоординированного] преступного поведения», — отметил капитан полиции Лос-Анджелеса Джонатан Типпет, руководитель оперативной группы.

Преступники часто использовали наблюдателей для отслеживания людей, носящих дорогие часы или водящих дорогие автомобили в престижных районах города. По словам Типпета, мошенники затем посылают сообщников следовать за целями, чтобы ограбить их и забрать у них драгоценности, сумки или автомобили.

«Бесчисленное количество людей получили психологическую травму из-за направленного на них пистолета», — добавил он. — Многие другие получили травмы от захватов, ударов ногами, избиений, ударов кулаками и ударов пистолетом по голове».

Так, грабители разбили стекло машины, которая остановилась на светофоре. В ней находилась женщина, которую грабители выбрали в качестве жертвы из-за ее дорогих часов. Такой случай не является исключением. Власти сообщает об аресте одного подозреваемого, который забрал у жертвы две пары часов стоимостью $600 тыс. Грабители также следуют за своими жертвами домой. В результате таких преступлений с начала года огнестрельные ранения получили 13 человек, двое из них скончались.