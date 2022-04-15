Лос-Анджелес переживает настоящую эпидемию вооруженных ограблений
Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Американский город Лос-Анджелес переживает взрыв вооруженных нападений на обеспеченных жителей со стороны представителей целого ряда уличных банд, сообщает New York Post.
За последние 15 месяцев, как отмечают в полиции города, представителями по меньшей мере 17 уличных банд было совершено более 200 вооруженных ограблений, пять из которых были совершены лишь за нынешнюю неделю.
Преступники часто использовали наблюдателей для отслеживания людей, носящих дорогие часы или водящих дорогие автомобили в престижных районах города. По словам Типпета, мошенники затем посылают сообщников следовать за целями, чтобы ограбить их и забрать у них драгоценности, сумки или автомобили.
Так, грабители разбили стекло машины, которая остановилась на светофоре. В ней находилась женщина, которую грабители выбрали в качестве жертвы из-за ее дорогих часов. Такой случай не является исключением. Власти сообщает об аресте одного подозреваемого, который забрал у жертвы две пары часов стоимостью $600 тыс. Грабители также следуют за своими жертвами домой. В результате таких преступлений с начала года огнестрельные ранения получили 13 человек, двое из них скончались.