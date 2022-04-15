Чикаго, США, 15 апреля 2022, 09:53 — REGNUM Новая часть гоночного симулятора Need for Speed от студии Criterion Games будет сочетать «фотореалистичную графику с анимешным визуальным стилем». Об этом 15 апреля пишет издание Eurogamer.

Компьютерная игра Need For Speed Heat
Компьютерная игра Need For Speed Heat

«Это похоже на то, когда вы смотрите рекламу автомобиля. И машина едет, но затем из неё летят мультяшные языки пламени и всякое такое. Это та эстетика, к которой разработчики, кажется, стремятся», — рассказывает Джефф Грабб из VentureBeat. Ожидается также, что события игры будут разворачиваться в вымышленной версии Чикаго под названием Лейк-Шор-Сити.

Ранее стало известно, что релиз новой части Need for Speed может состояться уже в ноябре 2022 года. Точная дата пока не сообщается.

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