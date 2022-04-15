Чикаго, США, 15 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Новая часть гоночного симулятора Need for Speed от студии Criterion Games будет сочетать «фотореалистичную графику с анимешным визуальным стилем». Об этом 15 апреля пишет издание Eurogamer.

Компьютерная игра Need For Speed Heat

«Это похоже на то, когда вы смотрите рекламу автомобиля. И машина едет, но затем из неё летят мультяшные языки пламени и всякое такое. Это та эстетика, к которой разработчики, кажется, стремятся», — рассказывает Джефф Грабб из VentureBeat. Ожидается также, что события игры будут разворачиваться в вымышленной версии Чикаго под названием Лейк-Шор-Сити.

Ранее стало известно, что релиз новой части Need for Speed может состояться уже в ноябре 2022 года. Точная дата пока не сообщается.