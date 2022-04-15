Майкоп, , 09:53 — REGNUM В Адыгее 14 апреля состоялся митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На площади Дружбы в городе Майкопе собрались сотни жителей республики, представители органов власти, местных политических и общественных организаций.

Митинг в Адыгее в поддержку военных в Донбассе Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Сегодня в Майкопе состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции на Украине. Своё доверие к выбранному президентом курсу выразили представители общественности, национально-культурных объединений, студенты», — написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Выступающие на митинге высказывали слова поддержки курсу президента РФ Владимира Путина на борьбу против фашизма на Украине. Каждый может принять участие в этой борьбе, добросовестно выполняя свои обязанности на работе или в школе, отметил заместитель председателя парламентского комитета, Герой Российской Федерации Эдуард Цеев.

«Сегодня наши бойцы ведут борьбу против нацизма на Украине, которая стала государством, где узаконен фашизм. Что такое фашизм, наш народ знает не понаслышке. Мы должны объединиться вокруг верховного главнокомандующего – Президента Владимира Путина и поддержать его и наши Вооруженные силы. Нашей работой, учебой, верой в Российскую армию», — цитирует политика пресс-служба регионального отделения «Единой России» в Адыгее.