Чита, 15 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Забайкалье обнародованы промежуточные итоги реализации программы по приобретению жилья для детей-сирот. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края Сергея Быстрова, в 2021 году было приобретено 160 квартир на вторичном рынке жилья.

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«Безусловно, пристальное внимание губернатора Александра Осипова к осуществлению этой программы на территории края дает результаты – и теперь приоритетом станет строительство нового жилья для детей-сирот. Очень много работы проводится для осуществления планов по строительству на 2023–2024 годы. По итогам 2021-го года департаменту госимущества были доведены лимиты, в рамках которых было приобретено 160 жилых помещений для детей-сирот. На сегодняшний день все эти жилые помещения приняты в собственность Забайкальского края, поставлены на учет», — сказал Сергей Быстров.

По словам руководителя краевого департамента, самое важное, что эти квартиры уже предоставлены детям-сиротам, где они теперь проживают.

«При этом хотелось бы отметить, что работа, как всегда, осуществлялась в рамках существующего законодательства, то есть наших регламентов. Была создана комиссия по приемке данных жилых объектов. Безусловно, для сохранения качества предоставляемых жилых помещений были определены соответствующие технические задания, и комиссия при выезде на каждый объект осматривала его индивидуально.

Особенностью 2021 года стало то, что по каждому жилому помещению отдельно запрашивалось экспертное заключение на предмет его соответствия предъявляемым параметрам контракта», — уточнил глава Госимущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года рокуратура Забайкальского края через суд обязала органы власти обеспечить сохранность и отремонтировать жилье детей-сирот в Тунгокоченском районе.

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