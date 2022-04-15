Донецк, 15 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Врачи Донецкой Народной Республики за сутки оказали медицинскую помощь 11 жителям, пострадавшим в результате артиллерийских обстрелов. Об этом 15 апреля сообщили в Минздраве ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Свежую статистику за период с 09:00 14 апреля до 09:00 15 апреля опубликовал штаб территориальной обороны ДНР.

Всего за сутки оказана помощь 11 пострадавшим, из них девять человек находились в момент ранения на территориях республики, ранее освобождённых от украинских оккупантов.