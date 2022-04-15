Салехард, , 09:51 — REGNUM На Ямале ввели единую карту жителя автономного округа. Её уже получили 830 северян, сообщает телерадиокомпания «Вести-Ямал».

Социальный работник Mos.ru

Единую карту жителя ЯНАО запустил региональный департамент социальной защиты для удобства оказания услуг населению. Единая карта не только помогает контролировать деятельность социального работника, который работает с инвалидом или пенсионером, но может использоваться как банковская карта с платёжной системой «Мир».

Кстати, благодаря единой карте жителя Ямала автоматически заполняется отчёт об оказанной социальной услуге, а клиент освобождается от лишних бумажных подтверждений в виде подписи.