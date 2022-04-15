Донецк, , 17:01 — REGNUM Россияне заслужили обиду дончан. Не потому, что делаем своё дело плохо, а потому, что начали делать его только сейчас. Люди Донбасса на войне с 2014 года, и поэтому вопрос «где вы были 8 лет» они обращают нам — тем, кто захотел внести свой вклад сейчас, то есть непростительно поздно, рассказал заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обида. Горькая, застарелая, жгучая обида — её я ощущаю во взглядах, в тоне, в манере многих дончан. Обида на нас — россиян. На всех без разбора: журналистов, гуманитарщиков, солдат.

Мы заслужили эту обиду. Не потому, что делаем своё дело плохо, а потому, что начали делать его только сейчас. Тех, кто был тут или работал здесь все 8 лет, — единицы. Большинство, включая меня, приехали только сейчас, с началом спецоперации. Но люди Донбасса на войне с 2014 года, и поэтому вопрос «где вы были 8 лет» они обращают нам — тем, кто захотел внести свой вклад сейчас, то есть непростительно поздно.

Ответить нам нечего, оправдываться бессмысленно. Мы не можем вернуть время вспять, изменить прошлое. В сердце мы остро чувствуем вину, коллективную ответственность за промедление, за те ужасы, с которыми за 8 лет пришлось столкнуться Донецку.

Однако мы здесь. Солдаты — чтобы освободить Донбасс, гуманитарщики — чтобы смягчить неизбежные ужасы войны, журналисты — чтобы рассказать и показать всему миру, как это было. Ошибки прошлого нужно исправлять в настоящем. Вину — искупать, справедливую обиду — заглаживать», — поделился Третьяков.

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