Сеул, 15 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ги посетит США для участия во встрече финансовых руководителей и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20), запланированной на 20 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, Хон Нам Ги вылетит в США уже в это воскресенье.

Представитель Южной Кореи также примет участие в заседании Международного валютно-финансового комитета, являющегося консультативным органом совета управляющих Международного валютного фонда. И проведет переговоры с представителем Standard & Poor’s Роберто Сифон-Аревало и главой Morgan Stanley Capital International Генри А. Фернандесом.

Между тем перед встречей представителей G20 и МВФ министр финансов Южной Кореи планирует принять участие в онлайн-встрече Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата.