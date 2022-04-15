Ярославль, 15 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Принадлежащий мэрии Ярославля «Яргорэлектротранс» разместил на портале госзакупок документацию по приобретению 4 низкопольных троллейбусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, машины приобретаются на средства, полученные по инвестсоглашению от продажи депо на Городском валу. Как следует из документов, троллейбусы должны быть новыми, срок службы составляет не менее 12 лет, а пробег — не менее 600 тысяч километров.

Максимальная стоимость контракта – 70 миллионов рублей. Итоги аукциона планируется подвести 5 мая. Ранее предприятие планировало купить в лизинг 10 троллейбусов, но после повышения ставок по кредитам от этой идеи решено было отказаться.