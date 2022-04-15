Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве в ходе реализации программы реновации продолжают строиться 163 новых дома общей площадью более 2,7 млн кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В настоящее время в столице по реновации введено в эксплуатацию 187 новостроек на 2,4 млн кв. метров жилья. Демонтировано 90 старых жилых домов.

Всего с начала реновации под переселение передано 166 новостроек. Организован переезд 76,4 тыс. участников программы из 456 старых пятиэтажек. Завершили переезд 51,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве до конца 2022 года для участников программы реновации построят 14 новых жилых домов.

Читайте также: В Новой Москве построят 14 домов по реновации до конца года